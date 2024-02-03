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Против мужчины, который напал с ножом на фигуриста Дикиджи, возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело против мужчины, напавшего с ножом на фигуриста Дикиджи

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В отношении 61-летнего мужчины, который 2 февраля напал с ножом в метро Санкт-Петербурга на фигуриста Владислава Дикиджи, возбудили уголовное дело. Об этом передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападавшим оказался 61-летний местный житель, который работает сервисным инженером. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

О нападении рассказал сам Дикиджи. Фигурист заявил: «Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все».

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее Дикиджи рассказал о своем состоянии после нападения.

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