Фетисов отреагировал на свист зрителей в адрес Кучерова на Матче звезд

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что свист в адрес форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) никак не повлияет на игрока. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«А когда он играет за «Тампу», его приветствуют болельщики? Поэтому он и играет за «Тампу», а не там, где проходит этот Матч звезд. Я думаю, что это никак не повлияет не его дальнейшую великолепную карьеру», — заявил Фетисов.

Кучеров занял 12-е место в конкурсе мастерства в рамках Матча звезд НХЛ в Торонто. Зрителям не понравилось отношение хоккеиста к мероприятию. В конкурсе на владение шайбой он неспешно объезжал препятствия, показав результат 44,178 секунды при 30 секундах и меньше у соперников. В конкурсе на точность передач он также не стал прикладывать усилий, показав худший результат, после чего был освистан.

В сумме Кучеров набрал 0,5 балла. Победителем стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 баллов), заработавший 1 млн долларов.

4 января пройдет Матч звезд НХЛ. Кучерова выбрали под первым номером на драфте составов. Капитан его команды Куинн Хьюз назвал россиянина лучшим хоккеистом в мире на текущий момент.

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативных передачи. Он единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона.

Ранее Кучеров отреагировал на свист зрителей на Матче звезд НХЛ.