Бруенок после заявления о домогательствах: некоторые меня сторонятся

Российская прыгунья в воду Мария Бруенок рассказала в интервью «Матч ТВ», что после ее заявления о домогательствах тренера Павла Муякина некоторые в команде стали ее сторониться.

«Многие сталкиваются с отрицательным отношением после таких заявлений? Конечно, такие ощущения присутствовали. В большей степени от юниоров ощущалось. Как это проявлялось? Сторонятся. В глаза ничего не говорят, но чувствуется, что сторонятся», — заявила спортсменка.

31 января Бруенок заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера. Она вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Российская федерация прыжков в воду заявила, что создала комиссию для проведения независимого расследования. 61-летний специалист назвал обвинения Бруенок необоснованными.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

Ранее российские гимнасты не согласились на нейтральный статус.