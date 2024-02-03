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Бруенок после заявления о домогательствах: некоторые меня сторонятся

Прыгунья в воду Бруенок: чувствую, что некоторые в команде меня сторонятся

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская прыгунья в воду Мария Бруенок рассказала в интервью «Матч ТВ», что после ее заявления о домогательствах тренера Павла Муякина некоторые в команде стали ее сторониться.

«Многие сталкиваются с отрицательным отношением после таких заявлений? Конечно, такие ощущения присутствовали. В большей степени от юниоров ощущалось. Как это проявлялось? Сторонятся. В глаза ничего не говорят, но чувствуется, что сторонятся», — заявила спортсменка.

31 января Бруенок заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера. Она вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Российская федерация прыжков в воду заявила, что создала комиссию для проведения независимого расследования. 61-летний специалист назвал обвинения Бруенок необоснованными.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

Ранее российские гимнасты не согласились на нейтральный статус.

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