Тарасова: хватит уже издеваться над Валиевой!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на появившуюся информацию о препаратах с анаболическим эффектом, которые были обнаружены в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Хватит уже издеваться над Валиевой! Сколько можно? Какие анаболики? Ужас и кошмар. Живого места не оставят. Девочка такого не заслужила», — заявила Тарасова.

По данным финского издания Yle, в пробе Валиевой нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом. Эти препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но рассматривается вопрос о замене анаболического препарата.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее дисквалификацию Валиевой решили обжаловать.