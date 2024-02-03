Назаров о возможном недопуске России на Игры: пускай негодяи и подонки боятся Россию

Российский тренер Андрей Назаров оценил решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

По словам специалиста, ему бы очень хотелось, чтобы сборную России допустили до Игр, однако этому может помешать «полная политизированность спорта в мире».

«Знаете, есть притча. Американцы считают, что русским многие победы доставались благодаря суровым зимам. Суровая зима решила помочь американцам и пришла к ним. — Нет, нет, мы пошутили! — сказали американцы. — То-то же!.. — сказала зима и вернулась обратно в Россию. Так что наш российский народ ничем не испугать, пускай негодяи и подонки боятся Россию», — заявил Назаров.

Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Столица зимних Игр 2030 года будет объявлена в июле 2024 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее звезда НХЛ заявил, что без россиян Олимпиаду нельзя считать турниром сильнейших.