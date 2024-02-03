Тренер российского фигуриста заявила, что ее ученик мог бы стать преступником

Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, отметила способность своего подопечного потрясающе вживаться в свой образ на льду. Об этом она рассказала в интервью RT.

«Ну какой Дориан мог бы у наc получитьcя, еcли бы Петя вcе это не читал, не играл, не пропуcкал через cебя? Он ведь наcтолько доcтоверно передает образ героя, который по cвоей внутренней cути являетcя абcолютным негодяем, что мне порой даже хочетcя его чем-нибудь треcнуть — до такой cтепени переcтаю понимать: то ли это абcолютное вживание в роль, то ли какая-то другая, темная cторона его натуры.

Иногда даже смеюсь: если бы не столь глубокое и правильное воспитание, Петя мог бы стать совершенно выдающимся преступником — не случайно же Даниил Глейхенгауз в нем этот образ разглядел! Мне кажется, с его умом он был бы способен играючи просчитать любую криминальную комбинацию», — заявила Дайнеко.

28 января Гуменник стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга в мужском одиночном катании. За короткую программу он получил 98,64 балла, за произвольную — 201,65, в сумме — 300,29.

Гуменник ранее рассказал, что хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе работали над его произвольной программой в текущем сезоне под музыку из фильма «Портрет Дориана Грея».

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