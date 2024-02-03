Тарасова: судьба слишком жестока по отношению к Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой слишком жестким наказанием для спортсменки. Своим мнением она поделилась с «РБ Спорт».

«Судьба слишком жестока по отношению к Валиевой. Весь произошедший ужас лишает нас великолепной, выдающейся спортсменки, а саму Камилу — любимого дела. Трагедия!» — заявила Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и присудил россиянам третье место. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее в допинг-пробе Валиевой нашли еще три препарата.