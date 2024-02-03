Мамаев назвал команду, которую хотел бы видеть чемпионом РПЛ

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев признался, что хотел бы победы «Краснодара» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Хочется, чтобы Галицкий выиграл титул. Всегда отношусь к нему с уважением. Он классный руководитель и человек. Хочу, чтобы команда сделала ему подарок», — сказал Мамаев.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2014 по 2019 год. Он провел почти 100 матчей за команду. C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. 20 сентября 2019 года «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стало известно, какое место РПЛ занимает в Европе.