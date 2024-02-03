В «Крыльях Советов» назвали свое преимущество над соперниками в борьбе за медали

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин считает, что самарская команда способна бороться за медали в текущем розыгрыше чемпионата России. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Мы проделали хорошую работу. Пахали на сборах, и я надеюсь, вторую часть сезона проведем не хуже. Считаю, мы готовы бороться за медали. Сейчас идет плотная борьба в верхней части таблицы, и, к сожалению, когда мы выдали свой лучший отрезок, все команды выступили ровно, поэтому не удалось сделать отрыв.

Наши преимущества перед конкурентами? Хороший тренер. А так, все покажем на поле, чтобы не быть голословным», — сказал Бабкин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Крылья Советов», набрав 29 очков, идут на шестом месте в турнирной таблице.

Бабкин провел в текущем сезоне 11 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что игрока «КС» шокируют суммы трансферов футболистов в командах-конкурентах.