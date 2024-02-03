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Четырех российских спортсменов допустили на ОИ в Париже

FIG разрешила четырем российским гимнастам участвовать в отборе к ОИ в Париже

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kovop/Shutterstock

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус четырем российским прыгунам на батуте. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Разрешение от FIG получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов, все они выступают в прыжках на батуте.

10 ноября FIG представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

С 1 января 2024 года российские гимнасты могут выступать на турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе.

Игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер проведет «Олимпиаду на стероидах».

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