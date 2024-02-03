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В «Динамо» объяснили, почему Бердыев ушел из команды

Газизов об уходе Бердыева: не думаю, что он разочаровался в «Динамо»

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ФК «Сочи»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о расторжении контракта по согласию сторон с бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Когда приходит тренер такого ранга, масштаба, мы не можем полностью удовлетворить его пожелания. Этот пункт был одним из первых условий Курбана Бекиевича. Он приходил к нам на небольшие деньги. Поэтому мы учли его просьбу. Ну и сами, соответственно, прописали такой же пункт со своей стороны. То есть это было соглашение на паритетных условиях. Я не думаю, что он разочаровался», — сказал Газизов.

1 февраля «Динамо» объявило о расставании с Бердыевым.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

После 20 матчей Первой лиги «Динамо», набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу. На одно очко меньше у подмосковных «Химок», на два — у «Акрона». Следующий матч махачкалинцы проведут против «Сокола» в марте 2024 года.

Ранее Гаджиев рассказал о разногласиях с Бердыевым.

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