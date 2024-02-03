Экс-игрок СКА об Овечкине: он приедет в Россию уже нахлебавшийся деньгами и славой

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик считает, что молодые российские игроки не должны рано уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Я против того, чтобы наши хоккеисты уезжали в НХЛ до 25 лет. Я так не считаю. Вы нам покажите хороший хоккей, и мы будем на вас ходить, заполнять стадионы. Скоро Овечкин из НХЛ приедет, потом — Орлов, затем — Бобровский… Они приедут сюда уже нахлебавшиеся деньгами и славой. А мы хотим смотреть хоккей в исполнении тех, кому 18, 19, 20 лет. Раньше хоккей — это была игра. А сейчас это еще и шоу», — сказал Гайлик.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее трехкратный чемпион мира заявил, что спад Овечкина нужно обсуждать в конце сезона.