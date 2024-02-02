Стало известно состояние фигуриста Дикиджи после нападения в метро

Тренер Олег Татауров рассказал о состоянии здоровья фигуриста Владислава Дикиджи, на которого 2 февраля напали в метро, передает «Спорт-Экспресс».

«Полиция будет разбираться в этом инциденте. Только что созванивался с Владиславом, он спокоен», — сказал Татауров.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее фигурному катанию России предрекли переломный сезон.