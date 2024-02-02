Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка Щербакова отписалась от Тутберидзе в соцсетях

Фигуристка Щербакова отписалась от тренера Тутберидзе в Instagram*

close
100%
«Anna Shcherbakova»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Anna Shcherbakova»

Олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова отписалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работает. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Неизвестно, когда фигуристка перестала быть подписанной на тренера.

После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву из-за нарушения антидопинговых правил на четыре года и лишил ее всех наград с декабря 2021 года, Щербакова получила титул чемпионки Европы — 2022. На том европейском первенстве она стала второй, уступив Валиевой.

Тутберидзе после обнародования вердикта CAS написала пост в Instagram, назвав Валиеву самой одаренной фигуристкой из всех, кто у нее занимался. При этом помимо Валиевой и Щербаковой в ее группе были Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова.

Щербакова — чемпионка мира — 2021, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратная серебряная призерка чемпионата Европы (2020). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 году. В 2022 году она выиграла серебро на национальном первенстве.

Ранее в США заявили, что Россия не должна получить медали Олимпиады из-за Валиевой.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами