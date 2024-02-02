Супруга Овечкина показала новое фото с хоккеистом

Анастасия Шубская, жена 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией со своим супругом.

На снимке Шубская позирует в ярко-розовом мини-платье, а хоккеист предстал в «строгом стиле» – белый верх и черный низ. Пара отдыхает в Дубае.

Овечкин официально женился на младшей дочери актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года, тогда влюбленные просто расписались, а свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

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