На Украине осудили участие клубов из России в международных товарищеских матчах

Киевское «Динамо» выступило с критикой из-за участия российских клубов в международных товарищеских матчах. Соответствующее заявление приводится на официальном сайте украинской команды.

«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — указано в заявлении.

В частности, в «Динамо» осудили желание казахстанского «Ордабасы» сыграть с воронежским «Факелом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

23 января пражская «Славия» отказалась от матча с братиславским «Слованом» из-за сыгранной товарищеской игры с московским «Динамо» (1:2) на сборе бело-голубых в Катаре. Причиной отказа чешского клуба от поединка, по данным СМИ, стал именно поединок с командой из России.

Ранее ветеран сборной СССР заявил, что в России нет интересных футболистов.