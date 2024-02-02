Размер текста
А
А
А

Загитова показала грудь в глубоком декольте

Фигуристка Загитова поделилась фотографией в кофте с декольте

close
100%
azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией.

На снимке фигуристка позирует в обтягивающей кофте с вырезом в виде сердца, который обнажает часть груди. Волосы спортсменки заплетены в две косички, а в качестве макияжа Загитова предпочла подвести глаза черным.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В эти дни Загитова находится в Китае, где выступает перед местной публикой в ледовом шоу.

Ранее Загитова выложила фото в стиле киберпанка.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами