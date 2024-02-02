Назаров анекдотом отреагировал на запрет Латвии соревноваться с россиянами

Бывший тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров предложил выставить Латвии счет за контракты их игроков в России. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Дошли уже до полного маразма. В хоккее нужно пересмотреть, сколько мы вкладывали денег в контракты латвийских хоккеистов и в развитие местного хоккея, а затем выставить обнаглевшим латышам счет.

Знаете, есть такой хороший анекдот. «Латыши перевели Камасутру — получилось весело. Но почему-то опять про советскую оккупацию». И так у них во всем. Все время что-то им мерещится», – заявил специалист.

1 февраля сейм Латвии запретил сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Играх-2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Роднина заявила, что нагляделась всякого от руководства Латвии.