Боец ММА рассказал, как справляется с трудностями

Российский боец ММА Артур Пронин в интервью Legalbet рассказал, что справляется с трудностями благодаря стойкости и характеру.

По его словам, в некоторых случаях через поражения ему удается пройти вопреки негативным событиям.

«Когда ты побеждаешь, тебе пишут все подряд, даже те, от кого ты ничего особенно и не ждал. Когда проигрываешь, то пишут только единицы, да и то с рядовыми фразами типа «все впереди», «это пройдет». У меня был сломан нос, я из-за этого ничего не хотел. Хотел только, чтобы меня оставили одного, со своими мыслями о том, что делать дальше. А восстановления никакого нет.

Если ничего не пропустил, то кайф. После боя все проводят время с родственниками, командой, тренером», — заявил Пронин.

Артур провел за карьеру 25 профессиональных боев, 17 из которых смог довести до победы. 17 декабря 2023 года на турнире RCC 17 Пронин единогласным судейским решением проиграл Александру Васильеву.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА вышел из тюрьмы и отправился в зону СВО.