Ferrari подтвердила переход Хэмилтона из Mercedes

В пресс-службе Ferrari подтвердили, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перейдет в их команду «Формулы‑1».

Согласно сообщению Ferrari, 39-летний британец присоединится к ним в 2025 году по многолетнему контракту.

До этого сообщалось, что Хэмилтон присоединится к Ferrari в следующем году и заменит испанца Карлоса Сайнса.

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что Mercedes сегодня, 1 февраля, провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом, и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

До этого трехкратному чемпиону «Формулы-1» 26-летнему Максу Ферстаппену не разрешили арендовать спорткар из-за того, что он слишком молод.

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