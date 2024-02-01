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Тарасова: Россию могут поставить на последнее место командного турнира ОИ-2022

Тарасова не исключила повторного пересмотра итогов командного турнира ОИ-2022

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что Россия может лишиться бронзовых медалей по итогам командного олимпийского турнира 2022 года.

По ее словам, это может произойти, если отстаивать интересы страны будут те же юристы, что защищали в Спортивном арбитражном суде (CAS) Камилу Валиеву.

«Смогут ли канадцы отсудить бронзу? Если у нас будут такие же защитники, как и у Камилы Валиевой, нас могут и на последнее место поставить», — заявила Тарасова.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-вратарь ЦСКА назвал виновных в деле Камилы Валиевой.

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