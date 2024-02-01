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Тренер-победитель «Барселоны» ушел из клуба-лидера Первой лиги

Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев принял решение об уходе из клуба, сообщает пресс-служба дагестанской команды в своем Telegram-канале.

Специалист воспользовался опцией в контракте, позволяющей в одностороннем порядке расторгнуть трудовое соглашение.

«Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит тренера за проделанную работу. Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона до назначения нового главного тренера», — заявили в клубе.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. Специалист больших успехов достиг, работая в казанском «Рубине». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. В ноябре 2009 года казанцы на «Камп Ноу» обыграли «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы.

После 20 матчей Первой лиги «Динамо», набрав 37 очков, возглавляет турнирную таблицу. На одно очко меньше у подмосковных «Химок», на два — у «Акрона». Следующий матч махачкалинцы проведут против «Сокола» в марте 2024 года.

Ранее полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что зол из-за новостей о срыве перехода в «Зенит».

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