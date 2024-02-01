«Проявление слабости»: Плющев объяснил, почему Латвия запретила соревноваться с россиянами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью RT заявил, что считает абсурдным решение Латвии о запрете своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

По его словам, подобное решение может быть продиктовано только слабостью.

«Полнейшая глупость со стороны Латвии, но нам в общем-то по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта на мировой арене. Ну а мы от этого сотрудничества ничего, по сути, не имели. Отвергать ближайшего соседа — это глупость, сделанная от слабости», — заявил Плющев.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Латвию назвали фашистским государством.