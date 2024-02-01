Легенда РПЛ приостановил получение российского паспорта

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «Матч ТВ» заявил, что приостановил процесс получения российского гражданства.

По его словам, это случилось из-за отъезда в Эквадор в клуб «Эмелек».

«Пока не могу сказать, что будет с процессом получения российского паспорта. Нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Хотел заняться этим вопросом сейчас, в феврале, но я уехал на родину», — заявил Нобоа.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее в киевском «Динамо» заявили, что российским клубам нет места в мировом футболе.