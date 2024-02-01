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«Он сам не понимает, что русский»: Поветкин рассказал, почему болеет за Усика

Боксер Поветкин назвал Александра Усика русским

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший боксер Александр Поветкин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что будет поддерживать украинца Александра Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против англичанина Тайсона Фьюри.

По его словам, текущая политическая ситуация между Россией и Украиной никак не повлияет на поддержку Усика.

«Несмотря ни на что, болеть буду, конечно, за Александра. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им замудрили голову. В общем, буду болеть за него», — заявил Поветкин.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Тайсону Фьюри предрекли победу над Александром Усиком в одну калитку.

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