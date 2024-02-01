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«Дали повод нас укусить»: борец Власов поддержал отстраненную за допинг Валиеву

Борец Власов назвал Валиеву чемпионкой наших сердец

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Роман Власов в интервью РИА Новости заявил, что будет поддерживать фигуристку Камилу Валиеву, несмотря на решение Cпортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации.

По его словам, суд не упустил возможности максимально строго наказать 17-летнюю спортсменку.

«К сожалению, мы дали повод себя укусить, чем наши недруги воспользовались. Я с огромным уважением отношусь к Камиле Валиевой, я понимаю, какой это труд и сколько всего ей пришлось вытерпеть и преодолеть. Жизнь продолжается, трудности делают нас только сильнее. Она чемпионка наших сердец, мы будем и дальше за нее болеть», — заявил Власов.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Камила Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.

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