Бывший министр спорта призвал МОК вынести санкции против Латвии

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью ТАСС призвал Международный олимпийский комитет (МОК) вынести санкции против Латвии, которая на законодательном уровне запретила спортсменам соревноваться против российских и белорусских атлетов.

«Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу быстро выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации. И сейчас МОК должен не просто выступить, а вынести санкции. Если этого не произойдет, то МОК распишется в своей политизированности. Интересно, что скажет Бах?» — заявил Колобков.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД назвали расизмом запрет Латвии соревноваться с командами из России.