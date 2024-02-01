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В киевском «Динамо» заявили, что российским клубам нет места в мировом футболе

В киевском «Динамо» заявили, что российским клубам нет места в мировом футболе

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РИА Новости

Пресс-служба киевского «Динамо» на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором раскритиковала казахстанский «Ордабасы» за намерение провести товарищеский матч против воронежского «Факела».

Бело-синие опровергли договоренность с командой из Казахстана сыграть контрольный матч 16 февраля, упомянув также недопустимость сотрудничества с российскими командами.

«Динамо» не планирует проводить матч с «Ордабасы», информация о проведении этой игры недостоверна. Также, как стало известно, «Ордабасы» планирует сыграть с воронежским «Факелом». Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — заявили в киевской команде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе в феврале объявит об уходе из «ПСЖ».

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