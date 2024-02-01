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Чемпионов России назвали «очень красивой, классической» парой

Фигурист Энберт назвал Мишину и Галлямова красивой классической парой

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» высоко оценил уровень действующих чемпионов России в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Мишина и Галлямов в этом сезоне очень классно выглядят. Они мне очень нравятся по своему стилю катания, по общему стилю своей пары. Видно, что они двигаются в этом стиле вперед, работают с новыми специалистами современного танца. Оставаясь очень красивой, классической парой, они все равно развиваются и привносят что-то новое в свои программы. Это не только уверенность — это новые заходы, новые образы, новое прочтение интересной музыки. Они в этом сезоне действительно отлично выглядят», — сказал Энберт.

Мишина и Галлямов набрали на чемпионате России 244,85 балла и более чем на восемь очков опередили серебряных призеров соревнований — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (236,32). Бронзовые медали чемпионата страны завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 227,97 балла.

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