В Испании раскрыли, что будет с Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе в феврале должен объявить об уходе из команды, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский «Реал» активизировал свою работу по подписанию 25-летнего форварда, у которого текущим летом истекает контракт с «ПСЖ».

25 января издание Bild сообщало, что Мбаппе просит у «Реала» €70 млн в год. Однако в испанском клубе готовы предложить ему в два раза меньше.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже согласовал контракт с «Реалом». В итоге громкий переход в мадридский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах Лиги 1, в которых сумел забить 19 мячей (пять с пенальти) и сделать три результативные передачи.

Ранее были названы игроки, на которых будет держаться футбол следующие 10 лет.