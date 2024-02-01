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Игру клуба КХЛ под руководством латвийского тренера назвали убогой

Кожевников заявил, что ему не по душе работа тренера «Адмирала» Тамбиева

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал работу тренера Леонида Тамбиева, продлившего контракт с владивостокским «Адмиралом». Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Если «Адмиралу» нравится убогая игра, то пускай. Ничего страшного в этом нет. Ну, для клуба, конечно, есть. Посмотрим, что будет дальше. Нравится им, значит нравится. Мне работа Тамбиева не по душе», — сказал Кожевников.

31 января «Адмирал» продлил контракт с 53-летним латвийским специалистом до конца сезона-2025/26.

Тамбиев возглавил «Адмирал» в 2021 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добралась до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — казанскому «Ак Барсу».

В текущем сезоне подопечные Тамбиева после 57 игр набрали 45 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Тамбиев также известен по работе в казахстанской «Сарыарке», петербургском «Динамо», «Риге», новокузнецком «Металлурге», юниорской и молодежной сборных Латвии.

Ранее счета клуба КХЛ арестовали из-за долгов.

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