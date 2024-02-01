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Тарасова: кто такая Рудковская, чтобы обсуждать Тутберидзе?

Тренер Тарасова заявила, что Рудковская не должна обсуждать Тутберидзе

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Sport24 резко отреагировала на слова Яны Рудковской, которая обвинила Этери Тутберидзе в высокомерии.

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! Надо про пост Рудковской задавать вопросы тем, кто постоянно печатает про нее в СМИ», — заявила Тарасова.

Рудковская в своем Telegram-канале осудила комментарий Тутберидзе об обвинительном приговоре Валиевой, в частности, отметив, что весь пост тренера «сочится высокомерием».

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее усомнились в словах Тутберидзе о защите Валиевой.

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