Заслуженный тренер России назвал самых конкурентных теннисистов мира

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в современном теннисе существует огромная конкуренция.

По его словам, первая двадцатка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) способна между собой бороться за высокие места.

«В современном теннисе очень большая конкуренция, масса игроков показывают качественный теннис, и уже игроки из топ-20 мирового рейтинга могут навязывать серьезную борьбу общепризнанным лидерам. Тот же Янник Синнер, который долгое время входил в топ, никак не мог пробить потолок и показать действительно большой результат. И вот сейчас можно говорить, что он точно закрепится в пятерке мирового рейтинга», — заявил Абашкин.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Мирре Андреевой напророчили полуфинал турнира «Большого шлема» в 2024 году.