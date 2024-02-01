МОК призвал ужесточить санкции против окружения уличенных в допинге спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал организации, которые являются ответственными за борьбу с допингом, более внимательно относиться к окружению спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Его цитирует ТАСС.

«Необходимо быть уверенными в том, что при вынесении санкций мы определяли и окружение, и, повторюсь, применяли еще более жесткие санкции к окружению, когда дело касается несовершеннолетних», — сказал он журналистам на зимних юношеских Олимпийских играх в Южной Корее.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На Олимпиаде 2022 года в составе сборной России Валиева заняла первое место в командном турнире. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место. Победа досталась команде из США, а серебро — японской сборной.

До этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, выразив уверенность в невиновности спортсменки.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что штаб Тутберидзе никогда не использовал допинг.