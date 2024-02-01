Карпин объяснил, почему его семья будет жить в Эстонии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил в интервью Sport24, почему дочь пойдет в школу в Таллине.

«Потому что я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено», — заявил специалист.

Дарья и Валерий Карпины познакомились в 2015 году. В июне 2017 года они сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го у Карпиных появилась еще одна девочка, Александра. Оба супруга имеют гражданство Эстонии.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин рассказал о срывах трансферов из-за близости к Украине.