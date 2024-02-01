Футболист «Зенита» назвал главное преимущество Петербурга перед Москвой

Футболист «Зенита» Марио Фернандес рассказал в интервью «Матч ТВ», чем в первую очередь Москва отличается от Санкт-Петербурга.

«Признаюсь, что Петербург меня очень удивил. До этого его, по сути, не знал, не было возможности провести здесь хоть сколько-то времени. С ЦСКА мы приезжали, играли и уезжали.

А теперь, когда стал здесь жить, открыл для себя, насколько это красивый город! Невероятная архитектура, сколько парков и мест, куда можно прийти и просто провести здесь время. Меня все это очень впечатлило. Можно сказать, я влюбился в Санкт-Петербург и получаю огромное удовольствие от жизни здесь.

Различия между Москвой и Петербургом? Назову очевидное — пробки. В Москве невероятное количество машин и можно настолько застрять на дороге… В Петербурге с такой проблемой пока не сталкивался», — заявил Фернандес.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 33-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться. В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее агент Клаудиньо ответил на заявления о безответственности игрока в «Зените».