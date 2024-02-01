Подписанный на салфетке контракт Месси и «Барселоны» выставили на аукцион

Подписанный на салфетке первый контракт аргентинского нападающего Лионеля Месси с испанской «Барселоной» будет выставлен на британском аукционе Bonhams, сообщается на официальном сайте аукциона.

Соглашение с 13-летним аргентинским футболистом на салфетке размером 16,5 х 16,5 сантиметров датируется 14 декабря 2000 года. Лот выставил агент Орасио Гаджиоли, его стартовая цена — £300 тыс.

Месси играл за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год.

Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Он — воспитанник академии каталонского клуба, вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

В 2021 году Месси перебрался во французский «ПСЖ», отыграл за парижскую команду два года, после чего переехал в США, где начал выступать за «Интер Майами». В октябре 2023 года он в восьмой раз выиграл награду «Золотой мяч».

Ранее Месси выбрал нового тренера для «Барселоны».