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Игрок «Крыльев Советов» назвал дисквалификацию Валиевой травмой

Футболист Ежов о дисквалификации Валиевой: не могу сказать, правильно или нет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, признавшись, что мало в этом понимает. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, травма для любого человека будет, если все твои награды, которые ты, грубо говоря, за всю жизнь заработал, отберут. А тем более у них карьера, я так понимаю, немного короче, чем у нас. Должно быть какое-то существенное нарушение. Не могу сказать, правильно это или нет, но 100 процентов Камилу жалко»,— заявил футболист.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что штаб Этери Тутберидзе никогда не использовал допинг.

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