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Один из судей CAS не хотел дисквалифицировать Валиеву на четыре года

The Times: один из судей CAS хотел дисквалифицировать Валиеву на два года

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Александр Вильф/РИА Новости

Один из судей Спортивного арбитражного суда (CAS) не был согласен с вердиктом дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает издание The Times.

Решение CAS отстранить спортсменку на четыре года, начиная с декабря 2021 года, было оглашено 29 января. При этом издание утверждает, что один из судей, которые выносили вердикт по этому делу, не был согласен с таким сроком и настаивал на двух годах отстранения. Такой срок предлагало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Судьями CAS по делу Камилы Валиевой выступали американец Джеффри Мишкин, британец Джеймс Дрейк и француз Матье Мезоннев.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте Этери Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.

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