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Стало известно, почему Валиева могла принимать запрещенное вещество

The Times: Валиева принимала триметазидин в качестве лечения

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Максим Богодвид/РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева принимала триметазидин в качестве лечения. Об этом сообщает The Times.

Как утверждает издание, во время суда представители WADA предоставили свою версию того, как запрещенный препарат попал в организм спортсменки. В организации считают, что россиянка принимала триметазидин для того, чтобы восстановить работу сердца. В WADA отметили, что в 2020-м году у Валиевой диагностировали «спортивное сердце» — совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят в сердце людей, которые тренируются в течение длительного времени.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее в WADA объяснили, почему Валиева проиграла в CAS.

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