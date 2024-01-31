Размер текста
А
А
А

Мирре Андреевой напророчили полуфинал турнира «Большого шлема» в 2024 году

Тренер Абашкин не исключил, что Андреева в 2024 году дойдет до полуфинала ТБШ

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) Мирра Андреева может в этом году достичь полуфинальной стадии турнира «Большого шлема».

При этом специалист заявил, что закладываться на этот результат не стоит.

«То, что она показывает в 16 лет, свидетельствует о ее большом потенциале, но спешить с его раскрытием, наверное, не нужно. С интересом понаблюдаем за ее развитием, не исключаю, что в этом году она сможет и до полуфинала турниров «Большого шлема» дойти, но, если это случится, это точно будет незапланированно», — заявил Абашкин.

16-летняя Андреева на Australian Open дошла до 1/8 финала, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. До этого россиянка обыграла француженку Диан Парри, представительницу Туниса Онс Жабер и вышеупомянутую Перу.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева идет на 47-м месте. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Анатолий Абашкин назвал потенциального чемпиона «Большого шлема» из России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами