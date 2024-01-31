Мирре Андреевой напророчили полуфинал турнира «Большого шлема» в 2024 году

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) Мирра Андреева может в этом году достичь полуфинальной стадии турнира «Большого шлема».

При этом специалист заявил, что закладываться на этот результат не стоит.

«То, что она показывает в 16 лет, свидетельствует о ее большом потенциале, но спешить с его раскрытием, наверное, не нужно. С интересом понаблюдаем за ее развитием, не исключаю, что в этом году она сможет и до полуфинала турниров «Большого шлема» дойти, но, если это случится, это точно будет незапланированно», — заявил Абашкин.

16-летняя Андреева на Australian Open дошла до 1/8 финала, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. До этого россиянка обыграла француженку Диан Парри, представительницу Туниса Онс Жабер и вышеупомянутую Перу.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева идет на 47-м месте. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Анатолий Абашкин назвал потенциального чемпиона «Большого шлема» из России.