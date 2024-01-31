Экс-первая ракетка мира назвал Медведева одним из самых недооцененных игроков в истории

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик раскритиковал людей, которые недооценивают российского теннисиста Даниила Медведева.

«Он один из самых недооцененных игроков за всю историю. И в споре за это я готов броситься на растерзание.

Он лучше меня в любой период. У него 20 с лишним титулов ATP. Он выиграл множество турниров серии «Мастерс», один Итоговый чемпионат, был первой ракеткой мира, и да, кстати, обыграл Новака Джоковича в финале турнира «Большого шлема». И он сам себя сделал. Этот парень лучший», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

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