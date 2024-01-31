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Заслуженный тренер объяснил, как относиться к 16-летней теннисистке Андреевой

Тренер Абашкин назвал теннисистку Андрееву необычайно талантливой

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Tracey Nearmy/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) Мирра Андреева в будущем может вырасти в мировую суперзвезду.

По его словам, 16-летняя уроженка Красноярска уже демонстрирует потрясающий уровень игры.

«Каких-то сверхожиданий или еще более высоких результатов, более быстрого поступательного движения наверх именно как задачу, мне кажется, ставить не стоит. Мирра — необычайно талантливая спортсменка, если мы посмотрим на предыдущие годы и посмотрим за теннисистками, которые бы в ее возрасте показывали сопоставимые результаты, впоследствии они становились топовыми игроками и забирались на самые большие вершины», — заявил Абашкин.

16-летняя Андреева на Australian Open дошла до 1/8 финала, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. До этого россиянка обыграла француженку Диан Парри, представительницу Туниса Онс Жабер и вышеупомянутую Перу.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева идет на 47-м месте. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее Анатолий Абашкин назвал потенциального чемпиона «Большого шлема» из России.

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