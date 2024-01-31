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Заслуженный тренер России объяснил, почему Синнер переиграл Медведева в финале АО-2024

Тренер Абашкин объяснил победу Синнера в финале Australian Open классом игры

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Chu Chen/Global Look Press

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что итальянец Янник Синнер смог одержать победу в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) за счет лучшей формы в карьере.

По его словам, игра против Даниила Медведева оказалась удачной для Синнера также благодаря характеру.

«По игре Синнер находится сейчас на пике своей спортивной формы за всю карьеру, он абсолютно заслуженно добрался до финала на Australian Open и победил, его путь был нелегким, но при этом его преимущество над оппонентами было достаточно очевидным. Так что его успех — это не только физические кондиции, но и уровень готовности и класс игры, который оказался выше», — заявил Абашкин.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее сообщалось, что две фразы Медведева попали в топ лучших цитат Australian Open.

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