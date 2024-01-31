Размер текста
А
А
А

Валиева перестала тренироваться у Тутберидзе

РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева не посещает тренировки в группе Этери Тутберидзе после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Согласно данному решению, фигуристка на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. Поэтому она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе.

После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Валиева выходила на лед в выступлениях одиночниц. Помимо нее участвовали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После пересмотра результатов российских фигуристов поместили на третью строчку. Золото теперь достанется спортсменам из США. На второе место поднялись японцы.

Валиева тренируется под руководством Тутберидзе с лета 2018 года. Фигуристка является чемпионом мира среди юниоров (2020 год).

Ранее Тутберидзе впервые высказалась о дисквалификации Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами