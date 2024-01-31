Валиева перестала тренироваться у Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева не посещает тренировки в группе Этери Тутберидзе после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Согласно данному решению, фигуристка на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. Поэтому она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе.

После решения CAS Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Валиева выходила на лед в выступлениях одиночниц. Помимо нее участвовали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

После пересмотра результатов российских фигуристов поместили на третью строчку. Золото теперь достанется спортсменам из США. На второе место поднялись японцы.

Валиева тренируется под руководством Тутберидзе с лета 2018 года. Фигуристка является чемпионом мира среди юниоров (2020 год).

Ранее Тутберидзе впервые высказалась о дисквалификации Валиевой.