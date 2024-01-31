Захарова о деле Валиевой: нейтрализация одной из сильнейших фигуристок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что дело фигуристки Камилы Валиевой является примером нечистоплотной конкуренции по устранению одной из сильнейших спортсменок. Ее слова передает РИА Новости.

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одной из сильнейших представительниц мирового фигурного катания», — заявила Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Играх-2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Дисквалификация лишает Валиеву ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее в МИД обвинили США в попытках маргинализировать российский спорт.