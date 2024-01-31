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Экс-капитан сборной России по футболу начал тренерскую карьеру

Экс-футболист сборной России Денисов стал тренером в академии «Торпедо»

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ФК «Торпедо Москва»

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов стал тренером команды 2011 года в академии московского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для 39-летнего Денисова это будет первый опыт тренерской работы. Основная команда «Торпедо» на данный момент выступает в Первой лиге. Перед зимней паузой автозаводцы набрали 27 очков в 20 турах и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Во время карьеры игрока Денисов выступал за петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и «Локомотив». Экс-футболист является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной России Денисов провел 54 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Он принимал участие в чемпионате Европы — 2012 и чемпионате мира — 2014. На обоих турнирах российская команда не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее Россия и Сербия договорились о товарищеском матче.

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