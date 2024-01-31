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Олимпийский чемпион назвал виновных в дисквалификации Валиевой

Тихонов заявил, что в ситуации с Валиевой виноваты фигуристка и ее окружение

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что в ситуации с четырехлетней дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой виноваты спортсменка и ее окружение. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Безусловно, это предвзятое отношение к нам, учитывая политическую ситуацию против России. Но объясните мне, как этот препарат попал в организм Валиевой? В биатлоне было более 30 подобных случаев. Кто виноват и кого-нибудь у нас за это наказали? Нет, пострадали только спортсмены. В случае с Валиевой виновата и сама спортсменка, и ее окружение», — заявил Тихонов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Играх-2022.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой Россия опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Ранее в США назвали абсурдом бронзовые медали России на Олимпиаде-2022.

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