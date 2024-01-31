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Экс-звезда «Спартака» назвал три главных воспоминания о России

Экс-игрок «Спартака» Фернандо заявил, что в Москве ему было великолепно

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Фернандо в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал три своих главных воспоминания о России.

«Первое — это моя дочка Айла. Она родилаcь в Моcкве, и дедушка называет ее moscovita (моcквичка), а наш cын — ее брат — называет Айлу russinha (роccияночка). Второе — cтадион «Cпартака». Находитьcя там вcегда было для меня оcобенным удовольcтвием. И третье — это город. В Москве было великолепно. Мы ходили ужинать в потрясающие рестораны, гуляли по улицам. А порой просто оставались дома и наслаждались семейным отдыхом», — заявил бразилец.

Фернандо в 2013 году подписал контракт с «Шахтером», однако через год, как и многие бразильские игроки команды, выразил желание покинуть украинский клуб из-за ситуации в стране. В итоге летом 2015 года он перешел в итальянскую «Сампдорию», а оттуда в «Спартак».

Фернандо выступал за красно-белых в период с 2016 по 2019 год. За это время он провел за команду 98 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Сейчас он играет за клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ. В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей во всех турнирах, три гола и одна результативная передача.

Фернандо высказался о ситуации на Украине.

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