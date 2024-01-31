Саша Стоун: у Трусовой отличный слух, пригласил бы ее сняться в своем клипе

Популярный блогер, актер, певец и боец ММА Саша Стоун в беседе с «Газетой.Ru» оценил успехи Александры Трусовой в музыкальной сфере.

В июне 2023 года фигуристка выпустила песню «Два крыла» и клип на нее, а в декабре — новую композицию «Я не кукла», которую исполнила вместе с двумя другими спортсменками — Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Саша — большая молодец. Мне нравятся люди, которые не сидят на месте, а постоянно развиваются, пробуют что-то новое. Поэтому могу пожелать ей только творческих побед и удачи!» — сказал Стоун.

Также блогер высоко оценил музыкальные способности Трусовой.

«Мы недавно с Сашей вместе участвовали в одном YouTube-шоу, и у нее отличный слух и хорошая наслушенность, если так можно сказать! Думаю, что у нас мог бы получиться красивый совместный творческий проект, я бы с удовольствием в будущем даже пригласил Сашу сняться в своем клипе», — сказал Стоун.

Блогер и фигуристка уже опубликовали в соцсетях совместный танец на льду, в ходе которого Стоун закружил Трусову в поддержке.

Ранее Стоун заявил, что Трусова создала бы большую конкуренцию среди фигуристок в этом сезоне.